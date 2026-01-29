DAX24.395 +0,4%Est505.903 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,73 -1,9%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.163 -2,1%Euro1,1940 -0,3%Öl69,81 -1,5%Gold5.168 -4,0%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Apple auf 325 Dollar - 'Overweight'

30.01.26 08:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
215,80 EUR -0,70 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple nach Zahlen von 315 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht und der Ausblick des Technologieriesen sollten die Sorgen der Anleger bezüglich des Einflusses der Speicherchippreise auf die Profitabilität beruhigen, schrieb Samik Chatterjee in einer Reaktion vom Donnerstagabend. Er verwies auf rekordhohe Bruttomargen sowohl im vergangenen als auch im Ausblick auf das laufende Quartal./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:00 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

