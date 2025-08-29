Analysten sehen bei GSK-Aktie Potenzial

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Einschätzung der GSK-Aktie veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die GSK-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Analyst empfiehlt die GSK-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 18,28 GBP. Dies kommt einem Anstieg von 3,75 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der GSK-Aktie von 14,53 GBP gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 14,50 GBP -0,17 27.08.2025 Bernstein Research 21,70 GBP 49,40 06.08.2025 JP Morgan Chase & Co. 14,00 GBP -3,61 04.08.2025 Bernstein Research 22,90 GBP 57,66 01.08.2025

Redaktion finanzen.net