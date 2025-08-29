DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.246 +1,3%Euro1,1685 ±0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Cambricon Technologies A A3CVYH Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Allianz 840400 Berkshire Hathaway A0YJQ2 Amazon 906866 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street letztlich im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Siemens-Aktie: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn Siemens-Aktie: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn
SOZ-Gipfel: Xi, Putin und Co. demonstrieren Einheit gegen Westen SOZ-Gipfel: Xi, Putin und Co. demonstrieren Einheit gegen Westen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
3-fach-Bonus bei finanzen.net ZERO – nur bis 4. September – jetzt starten!

Analysten sehen bei GSK-Aktie Potenzial

31.08.25 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Registered Shs
16,80 EUR -0,10 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Einschätzung der GSK-Aktie veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die GSK-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Analyst empfiehlt die GSK-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 18,28 GBP. Dies kommt einem Anstieg von 3,75 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der GSK-Aktie von 14,53 GBP gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG14,50 GBP-0,1727.08.2025
Bernstein Research21,70 GBP49,4006.08.2025
JP Morgan Chase & Co.14,00 GBP-3,6104.08.2025
Bernstein Research22,90 GBP57,6601.08.2025

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf GSK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GSK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

DatumRatingAnalyst
27.08.2025GSK HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025GSK OutperformBernstein Research
04.08.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025GSK OutperformBernstein Research
31.07.2025GSK HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025GSK OutperformBernstein Research
01.08.2025GSK OutperformBernstein Research
28.07.2025GSK OutperformBernstein Research
04.06.2025GSK OutperformBernstein Research
16.05.2025GSK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.08.2025GSK HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025GSK HaltenDZ BANK
30.07.2025GSK HoldJefferies & Company Inc.
30.07.2025GSK NeutralUBS AG
21.07.2025GSK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.08.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GSK PLC Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen