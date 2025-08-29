Analysten sehen bei GSK-Aktie Potenzial
Im abgelaufenen Monat haben 4 Experten ihre Einschätzung der GSK-Aktie veröffentlicht.
2 Analysten empfehlen die GSK-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Analyst empfiehlt die GSK-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 18,28 GBP. Dies kommt einem Anstieg von 3,75 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der GSK-Aktie von 14,53 GBP gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|14,50 GBP
|-0,17
|27.08.2025
|Bernstein Research
|21,70 GBP
|49,40
|06.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|14,00 GBP
|-3,61
|04.08.2025
|Bernstein Research
|22,90 GBP
|57,66
|01.08.2025
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|04.08.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|31.07.2025
|GSK Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|04.06.2025
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|16.05.2025
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.07.2025
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|GSK Neutral
|UBS AG
|21.07.2025
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
