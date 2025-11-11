Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Dienstagnachmittag fester

So bewegt sich Apple

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Apple. Zuletzt wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 273,94 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 273,94 USD. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 274,36 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 269,83 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 2.274.563 Aktien.

Am 01.11.2025 markierte das Papier bei 277,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 169,22 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 61,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,02 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,07 USD aus. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 272,00 USD.

Am 30.10.2025 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,97 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 102,47 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 94,93 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,23 USD je Apple-Aktie.

