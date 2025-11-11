DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.477 -0,2%Bitcoin88.716 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,05 +1,6%Gold4.129 +0,3%
Apple im Blick

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Abend an Fahrt

11.11.25 20:23 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 274,51 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
237,80 EUR 4,95 EUR 2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Apple-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 274,51 USD. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 274,97 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 269,83 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.735.365 Apple-Aktien.

Am 01.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 277,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,02 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,02 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 272,00 USD je Apple-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Apple am 30.10.2025 vor. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,97 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 102,47 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94,93 Mrd. USD umgesetzt.

Apple wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Apple KaufenDZ BANK
03.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
04.11.2025Apple NeutralUBS AG
03.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025Apple NeutralUBS AG
31.10.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

