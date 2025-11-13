DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.862 -2,3%Bitcoin84.849 -3,1%Euro1,1637 +0,4%Öl63,00 +0,5%Gold4.162 -0,8%
Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend mit KursVerlusten

13.11.25 20:23 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 273,09 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
234,80 EUR -1,70 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Apple-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 273,09 USD. In der Spitze büßte die Apple-Aktie bis auf 272,10 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 274,28 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 7.554.581 Apple-Aktien.

Am 01.11.2025 markierte das Papier bei 277,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 169,22 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 38,04 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 1,02 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 272,00 USD.

Apple ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,85 USD gegenüber 0,97 USD im Vorjahresquartal. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 102,47 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 94,93 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

In eigener Sache

