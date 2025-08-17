Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verteuert sich am Nachmittag

Apple im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Apple. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 232,21 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 232,21 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 232,72 USD. Bei 231,72 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 1.572.815 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 260,09 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,01 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 169,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 37,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,980 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 233,38 USD für die Apple-Aktie.

Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,57 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 94,04 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Apple am 23.10.2025 präsentieren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?

Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hat Warren Buffett 2025 verpasst

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut