DAX24.291 -0,3%ESt505.427 -0,4%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.900 -0,1%Nas21.615 ±-0,0%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1672 -0,4%Öl65,61 -0,8%Gold3.338 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- US-Börsen wenig bewegt -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Broadcom, Palantir, Lilium, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington
TeraWulf im Pivotal-Point-Check: Von Bitcoin zu KI – Alphabet unterstützter Deal mit Fluidstack katapultiert die Aktie um über 60 % nach oben! TeraWulf im Pivotal-Point-Check: Von Bitcoin zu KI – Alphabet unterstützter Deal mit Fluidstack katapultiert die Aktie um über 60 % nach oben!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Apple im Fokus

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verteuert sich am Nachmittag

18.08.25 16:10 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verteuert sich am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Apple. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 232,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
198,44 EUR 0,50 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 232,21 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 232,72 USD. Bei 231,72 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 1.572.815 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 260,09 USD erreichte der Titel am 27.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,01 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 169,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 37,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,980 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 233,38 USD für die Apple-Aktie.

Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,57 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 94,04 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Apple am 23.10.2025 präsentieren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Acht Tech-Aktien im Wettlauf: Wer könnte vor NVIDIA die 5-Billionen-Dollar-Marke knacken?

Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hat Warren Buffett 2025 verpasst

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BMCL / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Apple HaltenDZ BANK
07.08.2025Apple NeutralUBS AG
05.08.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.06.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Apple HaltenDZ BANK
07.08.2025Apple NeutralUBS AG
05.08.2025Apple NeutralUBS AG
01.08.2025Apple HaltenDZ BANK
01.08.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderweightBarclays Capital
21.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen