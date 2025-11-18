Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Apple am Dienstagabend zu

DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.555 -0,7%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,98 +1,5%Gold4.074 +0,7%
18.11.25 20:23 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Apple. Das Papier von Apple konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 268,43 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
231,90 EUR 2,10 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 268,43 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 270,70 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 270,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.531.837 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 01.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 277,32 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 3,31 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 169,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 36,96 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,02 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,07 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 272,00 USD an.

Am 30.10.2025 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,85 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 0,97 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 102,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 94,93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 8,23 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Peter Kotoff / Shutterstock.com

