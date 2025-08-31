BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von BASF zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die BASF-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 45,38 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die BASF-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 45,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 45,58 EUR. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 45,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 158.368 BASF-Aktien umgesetzt.
Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 37,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,50 EUR an.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BASF ebenfalls ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,11 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 2,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BASF-Aktie
BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August
BASF und Yara beerdigen US-Projekt für CO2-armes Ammoniak - Aktien steigen
DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BASF-Investment von vor einem Jahr verdient
Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: BASF SE
Nachrichten zu BASF
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.07.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|BASF Reduce
|Baader Bank
|25.06.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen