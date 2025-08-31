BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Die Aktie von BASF zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die BASF-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 45,38 EUR.

Die BASF-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 45,38 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 45,58 EUR. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 45,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 158.368 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 37,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,50 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BASF ebenfalls ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,11 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 2,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

