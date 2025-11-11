BASF Aktie News: BASF am Vormittag nahezu unbewegt

BASF im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 43,02 EUR.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 43,02 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 43,17 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 42,98 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,09 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 60.307 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 27,99 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 13,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,25 EUR je BASF-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 EUR für die BASF-Aktie.

BASF veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,60 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

