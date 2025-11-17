BASF Aktie News: BASF tendiert am Montagmittag tiefer

So entwickelt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 43,02 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 43,02 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 43,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 301.471 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 27,99 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 37,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,25 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 44,90 EUR.

BASF veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 0,32 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.02.2026 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

