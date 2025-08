Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit Verlusten

Blick auf Beiersdorf-Kurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 107,90 EUR abwärts.

Die Beiersdorf-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 107,90 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 107,80 EUR. Bei 108,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.059 Stück gehandelt.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,62 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2025 bei 105,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 2,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,90 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,63 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

