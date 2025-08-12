Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Beiersdorf im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 99,46 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 99,46 EUR zu. Die Beiersdorf-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 99,64 EUR aus. Bei 98,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.877 Stück gehandelt.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 38,45 Prozent zulegen. Bei 92,52 EUR fiel das Papier am 06.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 6,98 Prozent Luft nach unten.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 127,90 EUR.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,47 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

