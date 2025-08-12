DAX24.218 +0,8%ESt505.381 +0,8%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1713 +0,3%Öl65,71 -0,6%Gold3.363 +0,5%
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, EVOTEC, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Mercedes-Benz-Aktie schwächer: BNP offenbar an Leasing-Tochter von Mercedes interessiert Mercedes-Benz-Aktie schwächer: BNP offenbar an Leasing-Tochter von Mercedes interessiert
E.ON-Aktie steigt: Operativer Gewinn von E.ON steigt - Ziele bestätigt E.ON-Aktie steigt: Operativer Gewinn von E.ON steigt - Ziele bestätigt
Beiersdorf im Blick

Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Mittwochmittag an Boden

13.08.25 12:05 Uhr
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 99,46 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
99,44 EUR 0,12 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 99,46 EUR zu. Die Beiersdorf-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 99,64 EUR aus. Bei 98,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.877 Stück gehandelt.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 38,45 Prozent zulegen. Bei 92,52 EUR fiel das Papier am 06.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 6,98 Prozent Luft nach unten.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 127,90 EUR.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,47 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
09:16Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
09:16Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
11.08.2025Beiersdorf BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
07.08.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
27.06.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
15.04.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellDeutsche Bank AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.06.2025Beiersdorf SellUBS AG

