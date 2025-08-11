DAX24.064 -0,1%ESt505.338 +0,1%Top 10 Crypto16,59 +1,2%Dow44.468 +1,1%Nas21.559 +0,8%Bitcoin102.387 +0,1%Euro1,1669 +0,5%Öl66,36 -0,5%Gold3.341 -0,1%
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX leichter -- Wall Street fester -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
Eurokurs legt zu - die Gründe
Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt
BP im Blick

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit Verlusten

12.08.25 16:09 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 4,21 GBP nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,91 EUR 0,01 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,21 GBP ab. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 4,20 GBP ein. Bei 4,23 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 5.376.731 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,71 GBP erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,79 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 21,88 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,329 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,240 GBP je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,59 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,443 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen
