Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 54,12 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 54,12 EUR abwärts. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,78 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 65.271 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,92 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,70 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,94 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 14.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 0,97 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent auf 4,07 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Brenntag SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,08 EUR je Brenntag SE-Aktie.

