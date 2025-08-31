DAX23.800 -1,0%ESt505.340 -0,5%Top 10 Crypto15,53 +1,8%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1641 -0,6%Öl68,75 +0,9%Gold3.478 ±0,0%
Blick auf Aktienkurs

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag kaum verändert

02.09.25 09:25 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag kaum verändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Bei der Brenntag SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 52,64 EUR.

Mit einem Wert von 52,64 EUR bewegte sich die Brenntag SE-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 52,64 EUR. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 52,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,50 EUR. Zuletzt wechselten 3.916 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 68,92 EUR. 30,93 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,70 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,99 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,81 EUR.

Brenntag SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 3,87 Mrd. EUR, gegenüber 4,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,35 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

