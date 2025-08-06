Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 55,38 EUR.

Das Papier von Brenntag SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 55,38 EUR. Bei 55,64 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 54,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 48.209 Brenntag SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,92 EUR) erklomm das Papier am 04.09.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 19,65 Prozent niedriger. Bei 51,70 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 6,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,94 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 14.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,97 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 4,07 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 13.08.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Brenntag SE.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

