Continental Aktie News: Continental tendiert am Vormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Continental. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 71,80 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 71,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 71,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.861 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 78,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,02 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 28,94 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,44 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 81,13 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von -0,27 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 50,39 Prozent zurück. Hier wurden 4,86 Mrd. EUR gegenüber 9,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,06 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

