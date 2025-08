Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck legt am Dienstagmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 39,56 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 39,56 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 39,63 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,91 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 220.986 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 12,73 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 33,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,72 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 44,89 EUR.

Daimler Truck gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 11,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 06.11.2026 werfen.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

