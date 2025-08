Daimler Truck Aktie News: Anleger greifen bei Daimler Truck am Nachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 39,82 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 39,82 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,33 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,97 EUR. Zuletzt wechselten 281.904 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 45,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 13,84 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 29,61 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Verlust von 25,64 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,89 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,33 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 06.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Aktien-Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie

Buy von Jefferies & Company Inc. für Daimler Truck-Aktie

Deutsche Bank AG gibt Daimler Truck-Aktie Buy