Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 34,24 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 34,24 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,03 EUR aus. Bei 34,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 46.271 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 45,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,78 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 11,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 43,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 07.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,77 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 10,55 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 19.03.2026 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,41 EUR je Daimler Truck-Aktie.

