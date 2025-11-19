Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Nachmittag an Boden

Kurs der Daimler Truck

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 35,68 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 35,68 EUR. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 36,07 EUR. Bei 35,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 869.572 Aktien.

Bei 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 30,78 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,73 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,70 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,00 EUR an.

Am 07.11.2025 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,77 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,55 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2026 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 3,40 EUR je Aktie aus.

