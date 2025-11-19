Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zieht am Mittwochvormittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 35,73 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 3,1 Prozent auf 35,73 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 35,81 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,02 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 148.298 Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 45,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 26,87 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,00 EUR.

Am 07.11.2025 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,55 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,40 EUR im Jahr 2025 aus.

