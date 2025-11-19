DAX23.237 +0,2%Est505.538 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -3,3%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.015 -1,4%Euro1,1582 ±0,0%Öl63,95 -1,3%Gold4.116 +1,2%
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Blick auf Daimler Truck-Kurs

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zieht am Mittag an

19.11.25 12:04 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zieht am Mittag an

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 35,71 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 11:48 Uhr 3,0 Prozent. Im Tageshoch stieg die Daimler Truck-Aktie bis auf 36,06 EUR. Mit einem Wert von 35,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 597.961 Daimler Truck-Aktien.

Bei 45,33 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 26,94 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,78 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 16,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,70 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,00 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 0,77 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,55 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 3,40 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
14.11.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
10.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
10.11.2025Daimler Truck BuyWarburg Research
10.11.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
