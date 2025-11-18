Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Dienstagnachmittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 34,00 EUR.
Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 34,00 EUR. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,53 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,09 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 564.911 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.
Bei 45,33 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 33,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 30,78 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,47 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,00 EUR.
Am 07.11.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,77 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 10,55 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 19.03.2026 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,41 EUR je Daimler Truck-Aktie.
Analysen zu Daimler Truck
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:16
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.11.2025
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|10.11.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.11.2025
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|10.11.2025
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Daimler Truck Buy
|Warburg Research
|10.11.2025
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:16
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.11.2025
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|07.11.2025
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.10.2025
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.2025
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.2025
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
