Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

18.11.25 16:08 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 34,00 EUR.

Daimler Truck
33,90 EUR -0,71 EUR -2,05%
Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 34,00 EUR. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 33,53 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,09 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 564.911 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei 45,33 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 33,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 30,78 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,47 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,00 EUR.

Am 07.11.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,77 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 10,55 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 19.03.2026 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,41 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
12:16Daimler Truck NeutralUBS AG
14.11.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
10.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
10.11.2025Daimler Truck BuyWarburg Research
10.11.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Daimler Truck BuyWarburg Research
10.11.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12:16Daimler Truck NeutralUBS AG
14.11.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
07.11.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
07.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
27.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
20.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

