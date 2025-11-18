Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittag schwächer

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 33,92 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 33,92 EUR abwärts. Bei 33,76 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 34,09 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 256.480 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 33,64 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 43,00 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,70 Prozent auf 10,55 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13,14 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 19.03.2026 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,41 EUR im Jahr 2025 aus.

