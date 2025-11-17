DAX23.569 -1,3%Est505.639 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.768 -0,6%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,20 -0,1%Gold4.060 -0,5%
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Daimler Truck im Blick

Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Montagnachmittag ins Minus

17.11.25 16:08 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Montagnachmittag ins Minus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 34,97 EUR nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 34,97 EUR ab. Im Tief verlor die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,19 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 199.721 Daimler Truck-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 29,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,78 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,63 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,00 EUR an.

Am 07.11.2025 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 EUR gegenüber 0,77 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Daimler Truck im vergangenen Quartal 10,55 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daimler Truck 13,14 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 3,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
10.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
10.11.2025Daimler Truck BuyWarburg Research
10.11.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
