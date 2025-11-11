Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 32,42 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 32,42 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 32,39 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,51 EUR. Zuletzt wechselten 233.021 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,53 EUR an. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 0,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,97 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,91 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 15,11 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,91 Prozent verringert.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

