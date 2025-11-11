Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 32,39 EUR.
Um 11:49 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 32,39 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 32,33 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 648.015 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 32,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,49 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,30 EUR am 27.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 52,76 Prozent sinken.
Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,97 EUR an.
Am 29.10.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,82 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,91 Prozent auf 15,11 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 3,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
