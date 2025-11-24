Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verbilligt sich am Montagmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 17,60 GBP nach.
Um 11:48 Uhr rutschte die Diageo-Aktie in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 17,60 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Diageo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,51 GBP aus. Bei 17,70 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via London 382.146 Diageo-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 26,20 GBP erreichte der Titel am 14.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 32,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 16,65 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 5,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,800 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 USD je Diageo-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,39 GBP aus.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Diageo wird am 25.02.2026 gerechnet. Diageo dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,64 USD je Aktie aus.
Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt
Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen
Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
