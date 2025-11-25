Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 17,22 GBP.

Um 11:48 Uhr fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 17,22 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Diageo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,08 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 17,43 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 512.881 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2024 bei 26,20 GBP. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 52,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,65 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,800 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,04 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,39 GBP je Diageo-Aktie an.

Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,64 USD fest.

