Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Diageo. Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 17,62 GBP abwärts.

Um 09:07 Uhr rutschte die Diageo-Aktie in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 17,62 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Diageo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,63 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 17,70 GBP. Zuletzt wechselten via London 93.408 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,20 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 32,74 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 16,65 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 USD, nach 0,800 GBP im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,39 GBP je Diageo-Aktie an.

Am 25.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte Diageo die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,64 USD je Aktie aus.

