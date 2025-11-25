Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 17,41 GBP zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 17,41 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Diageo-Aktie bei 17,43 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,43 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 993.479 Diageo-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,20 GBP. Dieser Kurs wurde am 14.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 50,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,65 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,39 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 USD, nach 0,800 GBP im Jahr 2025. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,39 GBP.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

