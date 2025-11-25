Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 17,41 GBP zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 17,41 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Diageo-Aktie bei 17,43 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,43 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 993.479 Diageo-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,20 GBP. Dieser Kurs wurde am 14.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 50,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,65 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,39 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 USD, nach 0,800 GBP im Jahr 2025. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,39 GBP.
Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.
In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt
Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen
Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen