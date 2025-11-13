DAX24.237 -0,6%Est505.790 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1619 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.226 +0,7%
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

13.11.25 12:04 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 5,53 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
5,50 EUR 0,09 EUR 1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:44 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 5,53 EUR zu. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,55 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 5,40 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 314.572 Stück gehandelt.

Bei 10,62 EUR markierte der Titel am 15.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 92,11 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 8,13 EUR.

Am 05.11.2025 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 163,89 Mio. EUR – eine Minderung von 11,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 184,89 Mio. EUR eingefahren.

2025 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,476 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Nachrichten zu EVOTEC SE

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
12.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
