Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 39,56 EUR.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 39,56 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 39,37 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 102.297 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,55 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 39,37 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 0,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,47 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,22 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 04.11.2025. Das EPS belief sich auf 0,94 EUR gegenüber 0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,88 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,76 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 3,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

