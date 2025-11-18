Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Dienstagmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Zuletzt ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 39,56 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 39,56 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 39,37 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 102.297 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,55 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 39,37 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie liegt somit 0,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Fresenius Medical Care (FMC) St seine Aktionäre 2024 mit 1,44 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,47 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,22 EUR an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Fresenius Medical Care (FMC) St am 04.11.2025. Das EPS belief sich auf 0,94 EUR gegenüber 0,73 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,88 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,76 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 3,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren eingebracht
DAX 40-Titel Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|07.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
|15.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
|Barclays Capital
|06.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|07.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
|UBS AG
|04.11.2025
|Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen