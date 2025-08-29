Freundlicher Handel: Anleger lassen SMI mittags steigen

SMI-Kursentwicklung

Das macht das Börsenbarometer in Zürich mittags.

Um 12:07 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,23 Prozent stärker bei 12.216,04 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,400 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,102 Prozent auf 12.200,03 Punkte an der Kurstafel, nach 12.187,58 Punkten am Vortag.

Bei 12.237,99 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 12.200,03 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, den Wert von 11.836,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 12.227,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, den Wert von 12.436,59 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 5,09 Prozent aufwärts. Bei 13.199,05 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 10.699,66 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 1,13 Prozent auf 64,38 CHF), Givaudan (+ 1,04 Prozent auf 3.405,00 CHF), Lonza (+ 1,02 Prozent auf 572,80 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,89 Prozent auf 164,25 CHF) und Roche (+ 0,81 Prozent auf 262,40 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swiss Re (-1,31 Prozent auf 143,00 CHF), Zurich Insurance (-0,79 Prozent auf 579,80 CHF), Swiss Life (-0,51 Prozent auf 859,60 CHF), Sika (-0,49 Prozent auf 184,60 CHF) und Holcim (-0,27 Prozent auf 66,82 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.161.304 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 221,171 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net