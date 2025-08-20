DAX24.304 ±0,0%ESt505.475 +0,2%Top 10 Crypto15,89 +1,4%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.262 +0,5%Euro1,1600 -0,1%Öl67,43 -0,4%Gold3.331 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX stabil -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Lufthansa, BYD, Novo Nordisk, DHL, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: NVIDIA hat ein China-Problem - Commerzbank kommt auf die Short-WL Hot Stocks heute: NVIDIA hat ein China-Problem - Commerzbank kommt auf die Short-WL
Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX tritt zum Wochenschluss auf der Stelle Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX tritt zum Wochenschluss auf der Stelle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
Depot umstrukturiert

Führungskraft baut K+S-Position im Depot aus

22.08.25 12:01 Uhr
Führungskraft baut K+S-Position im Depot aus | finanzen.net

Die K+S-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,95 EUR 0,12 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kürzlich kam es bei K+S zu Directors' Dealings. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 21.08.2025. Tröltzsch, Dr. Carin-Martina, Vorstand bei K+S fügte dem eigenen Portfolio 2.999 K+S-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 20.08.2025 einen Wert von jeweils 11,87 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 0,60 Prozent auf 11,87 EUR.

Die K+S-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 1,30 Prozent im Plus bei 11,84 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 540 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Marktkapitalisierung von K+S beläuft sich aktuell auf 2,12 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 179.100.000 Aktien beziffert.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 20.08.2025 statt. Vorstand, Meyer, Dr. Christian H. bei K+S, vergrößerte sein Investment um 4.600 Aktien für jeweils 11,85 EUR.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K+S

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: K+S

Nachrichten zu K+S AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
15.05.2025K+S BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
12.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen