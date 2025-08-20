Führungskraft baut K+S-Position im Depot aus
Die K+S-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.
Werte in diesem Artikel
Kürzlich kam es bei K+S zu Directors' Dealings. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 21.08.2025. Tröltzsch, Dr. Carin-Martina, Vorstand bei K+S fügte dem eigenen Portfolio 2.999 K+S-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 20.08.2025 einen Wert von jeweils 11,87 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 0,60 Prozent auf 11,87 EUR.
Die K+S-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 1,30 Prozent im Plus bei 11,84 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 540 K+S-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Marktkapitalisierung von K+S beläuft sich aktuell auf 2,12 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 179.100.000 Aktien beziffert.
Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 20.08.2025 statt. Vorstand, Meyer, Dr. Christian H. bei K+S, vergrößerte sein Investment um 4.600 Aktien für jeweils 11,85 EUR.
