DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.849 -2,2%Euro1,1532 ±-0,0%Öl65,06 ±-0,0%Gold4.013 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Apple 865985 Berkshire Hathaway A0YJQ2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
S&P 500 bleibt KI-getrieben: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026 S&P 500 bleibt KI-getrieben: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Glorreiche Sieben

S&P 500 bleibt KI-getrieben: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026

03.11.25 03:29 Uhr
Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co.: Wenige Tech-Schwergewichte halten den S&P 500 auf Rekordkurs - Jefferies bleibt optimistisch für 2026 | finanzen.net

Der S&P 500 bleibt auch 2025 fest in der Hand weniger Tech-Giganten: NVIDIA, Apple, Microsoft und Co. treiben den Index mit Rekordgewinnen nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
244,90 EUR -0,45 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
212,20 EUR -2,80 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
234,65 EUR -9,35 EUR -3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
268,85 EUR 1,25 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
563,80 EUR -18,10 EUR -3,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
448,85 EUR -7,00 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
175,56 EUR -0,20 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
388,65 EUR 7,30 EUR 1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• NVIDIA & Co. sind im S&P 500 für die meisten Gewinne verantwortlich
• Starke Gewichtung der Glorreichen Sieben im Blick
• Jefferies rechnet mit weiterem Wachstum in 2026

Wer­bung

S&P 500: Größte Gewinne verteilen sich auf nur wenige Unternehmen

Mit rund 80 Prozent des Jahres 2025 hinter sich zeichnet sich im S&P 500 ein klares Bild ab: Der Großteil der Gewinne konzentriert sich auf nur wenige Unternehmen - und das sorgt für gemischte Stimmung an den Märkten.

Laut einer Analyse von Investor’s Business Daily auf Basis von Daten von S&P Global Market Intelligence und MarketSurge werden sieben Konzerne - Alphabet, Apple, NVIDIA, Microsoft, Meta, Amazon und JPMorgan - in diesem Jahr jeweils mehr als 56 Milliarden US-Dollar Gewinn erzielen. Damit stellen sie die profitabelsten Unternehmen des gesamten Index dar. Sechs von ihnen gehören zu den sogenannten Glorreichen Sieben, die bereits seit Monaten die Marktperformance dominieren.

Auch an der Börse spiegeln sich die hohen Gewinne wider: Seit Jahresbeginn legten die Papiere von Alphabet um 47,98 Prozent zu, während Apple-Titel um 7,97 stiegen. Die Aktie von NVIDIA kletterte um 50,79 Prozent, für Microsoft ging es um 22,85 Prozent nach oben und Meta und Amazon machten jeweils Zuwächse von 10,73 Prozent bzw. 11,32 Prozent. Die Anteilsscheine von JPMorgan sprangen um 29,79 Prozent an. Damit übertreffen sie den S&P-500-Zuwachs von 16,30 Prozent im Schnitt deutlich (Stand der Daten: 31.10.2025).

Wer­bung

Trotz dieser beeindruckenden Zahlen macht die starke Konzentration der Gewinne deutlich, dass nur wenige Schwergewichte den Index antreiben - ein Ungleichgewicht, das viele Anleger zunehmend kritisch sehen.

Starke Gewichtung der Glorreichen Sieben

Der Markt wird damit zunehmend von einer kleinen Gruppe von Mega-Cap-Technologiewerten getragen, wie MarketWatch erklärt. Der Hype um künstliche Intelligenz hat dabei insbesondere NVIDIA und Microsoft enorme Zugewinne beschert - beide zählen mittlerweile zum exklusiven Vier-Billionen-Dollar-Club. Der NVIDIA-Aktie gelang es kürzlich sogar, die Marke von 5 Billionen US-Dollar zu knacken. Doch die starke Konzentration sorgt auch für Nervosität: Da der S&P 500 nach Marktkapitalisierung gewichtet ist, hängt die Indexentwicklung überproportional von der Performance dieser wenigen Schwergewichte ab.

Trotz der Skepsis verweisen einige Experten auf solide Fundamentaldaten: Laut DataTrek Research erzielten die größten US-Tech-Unternehmen im ersten Halbjahr eine durchschnittliche Nettogewinnmarge von 27,4 Prozent, verglichen mit 12,7 Prozent im S&P 500 insgesamt. Damit seien die hohen Bewertungen zumindest teilweise gerechtfertigt.

Wer­bung

Marktbeobachter Louis Navellier bringt es auf den Punkt: "Damit die Rally weitergeht, dürfen die Mega-Caps die Erwartungen nicht enttäuschen." Und tatsächlich fielen die jüngsten Ergebnisse der Tech-Giganten nur gemischt aus. Während Apple, Amazon, Alphabet und Microsoft mit ihren Bilanzen überzeugten, enttäuschten Meta und Tesla zuletzt auf ganzer Linie. NVIDIA legt die Zahlen für das vergangene Quartal am 19. November vor.

Ausblick für 2026

Die Investmentbank Jefferies erwartet außerdem, dass der S&P 500 bis Ende 2026 auf rund 7.500 Punkte steigen könnte - ein Aufwärtspotenzial von etwa 9 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs bei 6.822,34 Punkten (Stand der Daten: 30.10.2025). Grundlage dieser Prognose seien ein zweistelliges jährliches Gewinnwachstum und eine anhaltend starke Profitabilität insbesondere in KI-nahen Branchen, berichtet investing.com.

Laut Desh Peramunetilleke, Leiter der quantitativen Strategie bei Jefferies, bleibe die Rally "fundamental gut untermauert", auch wenn Risiken wie eine mögliche Marktkorrektur oder ein Rücksetzer bei der KI-Euphorie bestehen. Der Analyst zieht dabei einen Vergleich zur Dotcom-Blase, sieht den aktuellen KI-Boom jedoch als "profitabler und nachhaltiger".

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, turtix / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen