DAX gibt nach -- Asiens Börsen uneins -- Marke VW schafft neue Strukturen -- Lufthansa wieder mit mehr Dienstreisen -- Chinas Digital-Aufsicht geht gegen DiDi vor

TRATON, Daimler und Volvo bauen Ladenetz für E-Nutzfahrzeuge. Nordex erhält Auftrag in Polen. OPEC+ verhandelt weiter über künftige Fördermengen. Telefonica Deutschland: Datennutzung im Mobilfunk steigt kräftig. Brenntag-Aktie: Chemikalien aus Deutschland wurden anscheinend Chemiewaffen in Syrien. AUDI-Chef Duesmann setzt anscheinend strengere Profitabilitätsziele.

Der deutsche Leitindex gibt am Montag nach einem wenig veränderten Start deutlicher nach. Der DAX verlor zur Eröffnung 0,14 Prozent auf 15.628,42 Punkte und taucht anschließend tiefer in die Verlustzone ab. Der TecDAX eröffnete bei 3.570,23 Zählern um nur 0,04 Prozent höher und verbucht nun ebenfalls Verluste. "Bedenken hinsichtlich einer vierten Viruswelle, steigenden Ölpreisen und geopolitischen Spannungen bremsen den DAX aktuell", so Robert Greil von der Privatbank Merck Finck ggenüber dpa-AFX. Langfristig bleibt Greil jedoch optimistisch: "Der DAX dürfte mit dem derzeitigen Seitwärtstrend nur Luft für den nächsten Anstieg holen." Frische Impulse aus den Vereinigten Staaten sind zum Wochenbeginn nicht zu erwarten, da dort nach dem Unabhängigkeitstags-Feiertag am Sonntag am heutigen Montag nicht gehandelt wird. An solchen Tagen halten sich für gewöhnlich auch die Anleger hierzulande bedeckt. Im Blick dürfte heute das fortgesetzte Treffen der OPEC+ stehen, die sich vergangene Woche noch nicht auf eine gemeinsame Förderstrategie einigen konnten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Montag leichter. Der EuroSTOXX 50 notierte zur Börseneröffnung 0,1 Prozent schwächer bei 4.081,08 Indexpunkten. Inzwischen vergrößert sich jedoch das Minus. Die Anleger in Europa - wie auch schon die in Asien - folgen den guten Vorgaben aus den USA zum Wochenstart nicht. "Aktuell lautet das Motto der Stunde an den europäischen Börsen weiterhin Abwarten," sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners gegenüber "Reuters". Impulse könnten jedoch womöglich von wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone kommen: Das Marktforschungsinstitut Markit legt heute die Ergebnisse ihrer Unternehmensumfrage für die Dienstleister vor. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken