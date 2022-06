Ukraine-Krieg im Ticker: DAX niedriger erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Apple präsentiert auf WWDC neuen M2-Prozessor -- Musk wirft Twitter Bruch der Übernahme-Bedingungen vor

An Europas Börsen legen am Dienstag den Rückwärtsgang ein.

Nach anfänglichem Optimismus hielten sich Anleger in den USA am Montag zurück.

Der Dow Jones begann die Sitzung fester und gewann dann zunächst weiter, fiel dann aber an die Nulllinie zurück. Dort beendete er den Handel auch 0,05 Prozent im Plus bei 32.915,78 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte zum Start deutlich höher. Im weiteren Verlauf behielt er sein grünes Vorzeichen, gab einen Großteil seiner Gewinne aber wieder ab. Letztendlich ging es um 0,40 Prozent aufwärts auf 12.061,37 Zähler.

Nachdem ein starker Arbeitsmarktbericht Börsianer am Freitag verunsichert hatte, schienen die Sorgen in der neuen Woche etwas in den Hintergrund zu treten. "Der Arbeitsmarkt ist weiter angespannt und das Beschäftigungswachstum ist stabil. Daher kann die US-Notenbank die Zinsen weiter anheben", so Jeffrey Roach, Chefökonom bei LPL Financial laut Dow Jones Newswires. Demnach wird die US-Notenbank den Leitzins auf ihren Sitzungen im Juni und Juli vermutlich jeweils um 50 Basispunkte anheben. Wie die Währungshüter dann im September reagieren werden, ist jedoch noch nicht sicher.

