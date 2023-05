DAX letztlch mit Verlusten -- US-Börsen uneinheitlich -- SUSE senkt Prognose -- thyssenkrupp: Rote Zahlen -- Deutsche Telekom, SÜSS MicroTec, CANCOM, BayWa, Sixt, Bechtle, Bayer, RWE im Fokus

Der deutsche Leitindex schließt den Donnerstagshandel mit Verlusten ab.

Der DAX verzeichnete schon im Handelsverlauf Abschläge und schloss den Handel schließlich 0,39 Prozent tiefer bei 15.834,91 Punkten ab. Der TecDAX notierte ebenfalls überwiegend in der Verlustzone und notierte ebenfalls zum Handelsende im Minus. Er beendete den Handel letztlich 0,4 Prozent niedriger bei 3.218,95 Zählern.

Damit fuhr sich der DAX unterhalb der 16.000-Punkte-Marke fest. Zwar kamen am Vortag positive Nachrichten von der Konjunkturfront, doch der Inflationsrückgang in den USA hatte bereits zur Wochenmitte keine deutlichen Kaufimpulse ausgelöst. "Die Teuerungsentwicklung war in etwa absehbar. Die Währungshüter werden erst beunruhigt sein, wenn der Inflationsrückgang auch in den kommenden Monaten ins Stocken geraten würde. Solange dies nicht der Fall ist, wird die Fed nicht weiter an der Zinsschraube drehen", sagte am Mittwoch der Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Am Mittag rückten dann erneut Währungshüter in den Anlegerfokus: Die Bank of England hat am Donnerstag zum zwölften Mal in Folge an der Zinsschraube gedreht und den Leitzins weiter angehoben. Die Börsen beeindruckte das aber nicht.

Hierzulande fluteten zudem abermals Zahlen den Markt. Neben DAX-Titeln wie Bayer, berichteten auch Merck und die Deutsche Telekom. Dazu kamen zahlreiche Bilanzvorlagen aus der zweiten Reihe.

