DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Twitter-Anwälte bezeichnen Musks Rückzieher als "ungültig" -- Deutsche Telekom plant wohl Funkturm-Verkauf an KKR-Konsortium.

Der deutsche Leitindex wird am Dienstag mit fallenden Kursen erwartet.

Der DAX wird am Dienstag vorbörslich um 0,9 Prozent schwächer bei 12.717 Punkten erwartet. Am Montag hatte sich das Börsenbarometer 1,4 Prozent tiefer bei 12.832,44 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der TecDAX dürfte zum Start in den Dienstagshandel ebenfalls sinken: Er wird um 0,7 Prozent leichter bei 2.958 Zählern erwartet. Am Montag notierte er zum Handelsschluss 0,88 Prozent im Minus bei 2.979,06 Zählern.

Der DAX dürfte auch am Dienstag weiter nachgeben. Konjunktursorgen bestimmen weiter die Stimmung der Anleger, hinzu kommen Gas-Sorgen und die Angst um weitere Lockdowns in China, wo die Infektionszahlen wieder steigen.

Am Dienstag stehen die am ZEW-Index gemessenen Konjunkturerwartungen der Finanzexperten auf der Agenda. Geht es nach der DekaBank, muss mit einer deutlichen Abwärtskorrektur gerechnet werden.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken