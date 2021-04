DAX startet mit kleinem Plus -- Asiens Börsen freundlich -- Bundesregierung will bundesweite Corona-Notbremse ziehen -- Durchbruch bei VW-Tarifverhandlungen? -- LEONI, Siemens Healthineers im Fokus

Anleger in den USA nahmen am Montag eine abwartende Haltung ein.

Der Dow Jones startete mit einem minimalen Abschlag von 0,07 Prozent bei 33.775,06 Punkten in den Handel und rutschte danach ein bisschen tiefer ins Minus. Bis zum Handelsende verlor er 0,16 Prozent auf 33.745,40 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete daneben 0,33 Prozent tiefer bei 13.854,44 Zählern und blieb in der Verlustzone. Er beendete den Tag mit einem Minus von 0,36 Prozent bei 13.850,00 Punkten.

Nachdem die letzte Woche mit neuen Rekordständen abgeschlossen worden war, schalteten Anleger am Montag zunächst einen Gang zurück. Es gab jedoch Hoffnung von Seiten des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Dieser gab in einem Interview bezüglich der US-Wirtschaft zu verstehen, dass es wieder aufwärts gehen dürfte: "Wir fühlen uns an einem Punkt, an dem die Wirtschaft beginnt viel stärker zu wachsen".

