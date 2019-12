Kräftige Gewinne in Asien -- Boris Johnsons Konservative mit absoluter Mehrheit bei Briten-Wahl

Wenige Tage vor dem geplanten Inkrafttreten neuer Strafzölle auf Konsumgüter aus China verbreitete Trump Optimismus. "Kommen einem großen Deal mit China sehr nahe. Sie wollen ihn und wir auch!", erklärte Trump auf Twitter."Das ist die Nachricht, auf die an den Börsen alle gewartet haben. Die Anleger feiern schon einmal Bescherung", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Wie konkret die Einigung zwischen den beiden Staaten tatsächlich ist, sei allerdings nicht bekannt, ebenso wenig die Inhalte. "Bei positiven Kommentaren vertrauen die Anleger Donald Trump aber weiterhin gerne", fügte Altmann hinzu.

Der DAX profitierte von der guten Laune in den USA und legte um 0,6 Prozent auf 13.221,64 Punkte zu. Auch der TecDAX tendierte bergauf und erzielte mit 3.040,06 Zählern einen Tagesgewinn von 0,5 Prozent.

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag nach verhaltenem Handel in der zweiten Sitzungshälfte freundlich.

Die Börsen in Europa zogen am Donnerstag deutlich an.

Der EuroSTOXX 50 drehte am späten Nachmittag in die Gewinnzone und verbuchte mit 3.706,35 Punkten ein Tagesplus in Höhe von 0,6 Prozent.

Die US-Notenbank Fed hat am Vorabend die Leitzinsen unverändert belassen. Auch die EZB tastete den Leitzins bei ihrer ersten Sitzung unter der neuen Präsidentin Christine Lagarde nicht an.

Des Weiteren stand Großbritannien im Fokus: An diesem Donnerstag wählen die Briten ein neues Parlament, was wiederum Auswirkungen auf die weiteren Entwicklungen hinsichtlich des Brexits haben könnte.

Donald Trump sorgte indes am späten Nachmittag für gute Laune. Auf Twitter meinte er, dass man einer Einigung mit den Chinesen sehr nahe sei. Zitat: "Sie wollen es - und wir auch." Es wurde erwartet, dass der Republikaner noch am Donnerstag seine Top-Berater in Handelsfragen trifft.

Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen, die US-Unterhändler hätten angeboten, existierende Zölle auf chinesische Exporte in die USA um 50 Prozent zu senken. Dies betrifft Waren im Wert von 360 Milliarden Dollar. Neue Sonderzölle, die am Sonntag in Kraft treten sollen, könnten zudem ausfallen. Hier geht es um Güter im Wert von fast 160 Milliarden Dollar.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken