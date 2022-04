Ukraine-Krieg im Ticker: DAX vorbörslich tief im Minus -- Asiens Börsen uneins -- SAP schwächelt beim Gewinn -- METRO hebt Umsatzprognose an -- Snap, Renault, ADLER, TeamViewer im Fokus

Am Freitag dürften Anleger in Deutschland die Beine in die Hand nehmen.

Der DAX gibt vorbörslich deutlich nach. Der TecDAX wird ebenfalls leichter erwartet.

Am Freitag geht die Furcht am deutschen Aktienmarkt um, die US-Leitzinsen könnten bei der Zinssitzung im Mai um 0,5 Prozentpunkte angehoben werden. Fed-Chef Powell hatte dies am Vortag quasi angekündigt. "Die Turbulenzen an den Märkten setzen sich fort, ausgelöst durch weitere Kommentare des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell", kommentierten die Experten der ING-Bank laut der dpa. Unternehmensseitig stehen erneut Bilanzen von SAP, METRO und Salzgitter im Blick der Marktteilnehmer.

