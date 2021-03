Mit Siemens Energy rückte ab Montag außerdem ein neuer Wert in den DAX nach und ersetzte damit Beiersdorf .

Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow profitierte der deutsche Leitindex weiter davon, dass die ihn prägenden zyklischen Aktien bei Investoren derzeit hoch im Kurs stehen. Insbesondere sehr feste Autowerte trieben den DAX an. Unterstützung kam zudem von der Wall Street. Dort hilft die Entspannung am Bondmarkt den Kursen auf die Sprünge.

Der DAX hat zwar mit einem Verlust eröffnet, im weiteren Handelsverlauf konnte er jedoch in die Gewinnzone vorrücken und den Tag 0,25 Prozent höher bei 14.657,21 Punkten beenden. Deutlicher zulegen konnte der TecDAX . Er war kaum verändert gestartet und konnte bis Handelsschluss um 1,02 Prozent auf 3.407,01 Zähler anziehen.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag Gewinne verzeichnet.

Von diesem Montag an wird außerdem die Aktie des Münchener Chipherstellers Infineon auch im EuroSTOXX 50 zu finden sein.

Doch dank deutlich sinkender US-Anleiherenditen konnten die meisten Börsen die Sorgen über die nur schleppend verlaufenden Impfaktionen in vielen europäischen Ländern sowie die Nervosität angesichts der überraschenden Entlassung des türkischen Notenbankchefs weitgehend abschütteln.

Anleger in Europa beobachteten die Vorkommnisse in der Türkei. Nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitagabend den Chef der Zentralbank, Naci Agbal, entlassen hatte, brach der Kurs der Lira deutlich ein. Außerdem droht in mehreren Staaten eine Verschärfung der Pandemie-Beschränkungen.

Der EuroSTOXX 50 hatte schon zum Ertönen der Startglocke einen Verlust ausgewiesen und schloss auch am Abend 0,08 Prozent tiefer bei 3.833,84 Punkten.

Vor allem Tech-Werte profitierten von den zuletzt wieder leicht sinkenden Anleiherenditen. Aufgrund des höheren und häufig mit Fremdkapital verbundenen Investitionsbedarfs reagieren Technologieunternehmen in der Regel empfindlicher auf stark schwankende Zinssätze, so Dow Jones Newswires. "Es gibt bei den US-Anleiherenditen mehr Potenzial nach oben als Abwärtsrisiken", erklärte auch Chefanalyst Edward Smith von Rathbone Investment Management.

Zwar eröffnete der Dow Jones mit einem kleinen Verlust, im weiteren Verlauf drehte er aber ins Plus und schloss 0,32 Prozent höher bei 32.731,20 Punkten. Deutlich stärker legte daneben der NASDAQ Composite zu. Er baute seinen anfänglichen Gewinn weiter aus und beendete den Tag 1,23 Prozent stärker bei 13.377,54 Zählern.

An den Börsen in Fernost ist am Dienstag ein klarer Abwärtstrend erkennbar.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert eitweise 0,46 Prozent auf 29.039,19 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite bei 3.405,22 Punkten um 1,11 Prozent ab. Beim Hang Seng in Hongkong steht derweil ein Minus von 1,46 Prozent auf 28.456,03 Zähler an der Kurstafel. (7.16 Uhr MEZ).

Trotz positiver Vorgaben von den US-Börsen fallen die asiatischen Märkte am Dienstag zurück. Die Entscheidung der Bank of Japan, ihre Renditezielspanne auszuweiten, scheint auch heute noch nachzuhallen und den Markt deutlich zu belasten. Investoren werteten dies zuvor als möglichen Einstieg in eine Zinserhöhung .

