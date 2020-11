Der DAX notierte zum Handelsstart leichter, konnte im Verlauf jedoch in die Gewinnzone drehen und beendete die Sitzung schließlich 0,39 Prozent im Plus bei 13.137,25 Punkten. Der TecDAX präsentierte sich zur Börseneröffnung mit einem minimalen Zuschlag, konnte seine Gewinne im Verlauf aber noch etwas ausbauen und verabschiedete sich mit plus 1,09 Prozent bei 3.066,35 Zählern ins Wochenende.

Die europäischen Börsen verzeichneten am Freitag moderate Gewinne.

Der EuroSTOXX 50 bewegte sich zum Handelsstart knapp in der Verlustzone, schaffte anschließend aber den Sprung ins Plus. Zum Ertönen der Schlussglocke notierte er 0,45 Prozent höher bei 3.467,60 Indexeinheiten.

Anleger in Europa behielten die Vorsicht der letzten Tage weiterhin bei. "Trotz des Optimismus in Bezug auf mögliche COVID-19-Impfstoffe, der die Börsenrally vorerst am Leben erhält, ziehen es die meisten Anleger vor, im Moment an der Seitenlinie zu verharren", gab dpa Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Handelshaus Axi, wieder. Positiv wurde gesehen, dass Pfizer und BioNTech an diesem Freitag die US-Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff beantragen wollen.

Auf Konjunkturseite hat sich derweil die Stimmung der Verbraucher im Euroraum in November eingetrübt.

