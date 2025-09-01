Allianz-Aktie: Moody's bestätigt Allianz mit Top-Rating Aa2
Die Allianz SE genießt bei Moody's eine gleichbleibende Bonität.
Werte in diesem Artikel
Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das IFS-Rating (Insurance Financial Strength) mit Aa2 bestätigt. Der Ausblick ist stabil. Die Analysten heben insbesondere die starke Positionierung, die breite geografische Aufstellung, die sehr hohe finanzielle Flexibilität und die sehr gute Kapitalausstattung der Allianz hervor.
DJG/mgo/cln
DOW JONES
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com, JPstock / Shutterstock.com
