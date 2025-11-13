Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Mittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 36,57 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 36,57 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,25 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,59 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 777.291 Infineon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 23,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 57,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,350 EUR je Infineon-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,24 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 12.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3,94 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,92 Mrd. EUR umgesetzt.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 10.02.2026 präsentieren. Am 17.11.2026 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,68 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie steigt deutlich: Wachstumsimpulse durch KI-Rechenzentren

Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Infineon-Aktie mit Buy

JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Infineon-Aktie