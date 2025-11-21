DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.184 +0,5%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1493 -0,3%Öl62,23 -1,5%Gold4.080 +0,1%
Aktienentwicklung

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag mit Abschlägen

21.11.25 16:08 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Intel gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 33,47 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
28,85 EUR -0,21 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 33,47 USD. Die Intel-Aktie sank bis auf 33,32 USD. Bei 33,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.514.984 Intel-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 42,47 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 21,19 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 17,67 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie.

Intel-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,50 USD.

Am 23.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,90 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,78 Prozent auf 13,65 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 22.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 0,333 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Intel von vor 5 Jahren angefallen

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 3 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor einem Jahr abgeworfen

Bildquellen: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Intel HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

