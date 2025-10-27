DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.611 +1,8%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1648 +0,2%Öl65,73 +0,1%Gold3.989 -2,2%
Fokus auf Aktienkurs

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Intel am Montagabend zu

27.10.25 20:23 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Intel am Montagabend zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Intel. Zuletzt wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 39,39 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
33,77 EUR 1,02 EUR 3,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr sprang die Intel-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 39,39 USD zu. Die Intel-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,67 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,29 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 17.784.583 Intel-Aktien.

Bei einem Wert von 41,12 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,41 Prozent. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,67 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,50 USD für die Intel-Aktie aus.

Intel ließ sich am 23.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Intel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,38 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,65 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,83 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,320 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

